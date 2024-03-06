Adanaspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Adanaspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

06.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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