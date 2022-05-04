Adasokağı Spor Kulübünün hedefi Hentbol Kadınlar Süper Lig'de kalıcı olmak - Son Dakika
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Adasokağı Spor Kulübünün hedefi Hentbol Kadınlar Süper Lig'de kalıcı olmak

04.05.2022 11:00
Adasokağı Spor Kulübünün hedefi Hentbol Kadınlar Süper Lig'de kalıcı olmak

Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü, kuruluşundan 6 yıl sonra yükselme başarısı gösterdiği Hentbol Kadınlar Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü, kuruluşundan 6 yıl sonra yükselme başarısı gösterdiği Hentbol Kadınlar Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

Kentte dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla 8 yıl önce proje kapsamında oluşturulan ve 6 yıl önce kulüpleşen Adasokağı, kısa sürede hedeflediği başarıya ulaştı.

Yokluk ve zorluk içerisindeki mücadelesiyle Süper Lig'e yükselen takım, hem burada kalıcı olmayı hem de ülke sporuna başarılı gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Başantranör Nesimi Dağdoğan, AA muhabirine, 2014'te Adasokağı Ortaokuluna beden eğitim öğretmeni olarak atanmasıyla takımı oluşturmaya başladığını söyledi.

Dezavantajlı mahallede oluşturdukları takımın 2016'da kulüpleştiğini anlatan Dağdoğan, bölgesel ligle başlayan ve 1. Lig'e kadar yükselen 14-21 yaşındaki çocuklardan kurulu takımın büyük bir mücadeleyle Süper Lig'e kadar çıktığını belirtti.

Süper Lig'e yükselmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Dağdoğan, şöyle konuştu:

"En üst liglerde oynamayı, kızlarımızın Avrupa'ya transferini düşleyerek bu takımı kurmuştum. İlkokul düzeyinde başlayıp her kategoride oynayarak tüm ligleri kazanıp üst lige çıktık. Şimdi Süper Lig'deyiz, hedeflediğimiz, düşlediğimiz lige en sonunda çıktık. Adasokağı'nı Süper Lig'de temsil etme hakkı kazandık, mutluyuz. Süper Lig'de kendi oyuncularımızla oynamak istiyoruz ama burası kolay değil, mutlaka takviye yapacağız. Sponsor görüşmelerimiz devam ediyor. Sponsorların da katkısıyla Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Biz küçük bir yaş ortalamasına sahibiz. 17-18 yaş ortalamasına sahip bir takımız. Mutlaka buraya takviye yapmamız gerekecektir. Çok fazla takımın dokusunu, misyonunu bozmadan Süper Lig'de yer almak istiyoruz."

Dağdoğan, kenti Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Altyapı çalışmalarının sürdüğü ikinci bir kulüp oluşturmak istediklerini anlatan Dağdoğan, buradan yetişecek genç kızları da üst liglere çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Genç hentbolcular da Süper Lig'de kalıcı olma hedefinde

Takım oyuncularından 16 yaşındaki Gözde Seven, 8 yıl önce girdiği takımda Süper Lig'e kadar yükselmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Süper Lig'de çok iyi ve deneyimli takımlar olduğunu aktaran Gözde, "Biz ligdeki diğer takımlara göre genç bir takımız. Bu takımlara karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Süper Lig'de çok iyi mücadele edip üst sıralarda yer almak istiyoruz." dedi.

Tuana Akman (17) da 5. sınıfta öğretmeni sayesinde tanıştığı hentbolda Süper Lig'e kadar yükselip burada oynayacak olmanın gururunu yaşadığını anlattı.

Süper Lig'de çok güçlü takımlara karşı en iyi mücadeleyi vereceklerini aktaran Tuana, Adasokağı'nı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig, Togo Cumhuriyeti, Transformatör, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adasokağı Spor Kulübünün hedefi Hentbol Kadınlar Süper Lig'de kalıcı olmak - Son Dakika


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