Adebayo Tarihe Geçti

NBA'de Miami Heat'in sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği karşılaşmada Bam Adebayo attığı 83 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci basketbolcu oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Toronto Raptors'ı 113-99'luk skorla mağlup etti. Ligdeki 40. galibiyetini elde eden Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kevin Durant de 29 sayı kaydetti. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Toronto'da ise RJ Barrett 25 sayı, Scott Barnes de 24 sayıyla müsabakayı tamamladı.
Bam Adebayo 83 sayıyla tarihe geçti
Miami Heat, Kaseya Center'da Washington Wizards'ı 150-129'luk skorla yendi ve üst üste 6, toplamda 37. galibiyetini elde etti. Miami'de Bam Adebayo attığı 83 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Efsane basketbolculardan Wilt Chamberlain kaydettiği 100 sayıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bu sezonki 48. mağlubiyetini alan Washington'da ise Alexandre Dam Sarr 28 sayıyla oynadı.
Adem Bona'dan 4 sayı, 3 ribaund
Philadelphia 76ers ise konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 139-129 mağlup etti. Ligdeki 35. galibiyetini kazanan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Kelly Oubre de 30 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı. Bu sezon 41. kez yenilen Memphis'te ise Ty Jerome 26 sayıyla takımın en skoreri oldu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Philadelphia 76ers: 139 - Memphis Grizzlies: 129
Miami Heat: 150 - Washington Wizards: 129
Brooklyn Nets: 100 - Detroit Pistons: 138
Atlanta Hawks: 124 - Dallas Mavericks: 112
San Antonio Spurs: 125 - Boston Celtics: 116
Milwaukee Bucks: 114 - Phoenix Suns: 129
Houston Rockets: 113 - Toronto Raptors: 99
Portland Trail Blazers: 101 - Charlotte Hornets: 103
Golden State Warriors: 124 - Chicago Bulls: 130
Sacramento Kings: 114 - Indiana Pacers: 109
Los Angeles Lakers: 120 - Minnesota Timberwolves: 106 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Adebayo Tarihe Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?