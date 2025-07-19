Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş'tan yaklaşık 4 milyon euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı. Milli oyuncu, Rangers'ın Panathinaikos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroya yazılmadı.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

24 yaşındaki oyuncunun adı sık sık Beşiktaş'la anılıyordu.Milli oyuncunun kadroya alınmaması sonrası bu iddialar güçlendi.Yılmaz, "Kulüple anlaşma olursan beden yana sıkıntı olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

RANGERS'IN AÇIKLANAN KADROSU

Kaleci: Jack Butland, Liam Kelly, Kieran Wright

Defans: Max Aarons, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Leon King, John Souttar, James Tavernier, Jefte

Orta saha: Thelo Aasgaard, Nedim Bajrami, Connor Barron, Lyall Cameron, Oscar Cortes, Mohamed Diomande, Kieran Dowell, Robbie Fraser, Djiedi Gassama, Nico Raskin, Joe Rothwell

Forvet: Cyriel Dessers, Josh Gentles, Hamza Igamane, Danilo