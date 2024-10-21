AFAD Gönüllülerinden Doğa Yürüyüşü

Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden AFAD gönüllüleri, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü Domaniç ilçesi Kocadağ'da unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi yaşadı.

Gönüllüler, sonbaharın tüm renkleriyle bezenmiş ormanlık alanda 10 kilometrelik parkuru tamamlayarak hem fiziksel zihinsel olarak kendilerini yenilediler hem de afet durumlarına hazırlıklarını pekiştirdiler.

AFAD Gönüllüsü Yasin Yavuz'un açıklamalarına göre etkinliğin temel amacı, gönüllülerin fiziksel kondisyonlarını geliştirmek, arama kurtarma yöntemlerini pratik yapmak ve ekip ruhu oluşturmak oldu. - KÜTAHYA