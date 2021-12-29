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Afjet Afyonspor maçından notlar - Son Dakika

Afjet Afyonspor maçından notlar

29.12.2021 20:59
Afjet Afyonspor maçından notlar

Burak Kapacak ilk kezAltyapıdan 4 oyuncuFenerbahçe'den '3 Temmuz' göndermesi Mustafa AKIN / - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti.

Burak Kapacak ilk kez

Altyapıdan 4 oyuncu

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' göndermesi

Mustafa AKIN/ - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11'le çıktı: Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.BURAK KAPACAK İLK KEZFenerbahçe'de Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.Sarı lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, ZTK'da Afjet Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.ALTYAPIDAN 4 OYUNCUFenerbahçe'de altyapından 4 oyuncu Afjet Afyonspor maçında görev aldı. Sarı lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11'de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.FENERBAHÇE'DEN '3 TEMMUZ' GÖNDERMESİFenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraatları onamasının ardından sarı lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek "Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!" ifadesine yer verildi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktı.


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Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afjet Afyonspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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