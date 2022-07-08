AFYONKARAHİSAR - Afjet Afyonspor Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmişte yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen, eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada ifadesine yer verilen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Olcay Şahan'ı mor beyazlı renklere katmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Olay Şahan da sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e her zaman yanlarında durdukları için teşekkür etti.