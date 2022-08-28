Afyonkarahisar'da "MXGP Of Türkiye"nin hazırlıkları tamamlandı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde kentte düzenlenecek Türkiye MotoFest ile Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabının (MXGP Of Türkiye) hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Zeybek ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Zeybek, MXGP'nin finali ve ödül töreninin Afyonkarahisar'da yapılacağını söyledi.

Pistte ve alandaki çalışmaların tamamlandığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Türkiye ve dünyadaki motosiklet tutkunlarını bir araya getiren MXGP Of Türkiye ile Türkiye MotoFest, 31 Ağustos-4 Eylül'de şehrimizde düzenlenecek. Organizasyon kapsamında 10 ünlü sanatçı da konser verecek. Biz, şampiyonaya, konserlere ve çeşitli etkinliklere hazırız. Afyonkarahisar ve çevre illeri şehrimize davet ediyoruz."

"250 bin ziyaretçi bekleniyor"

Zeybek, 5 gün sürecek festivali Afyonkarahisar'a kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Şampiyonanın yapılacağı tarihlerde kentteki otellerin dolacağını aktaran Zeybek, "Bu organizasyon şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunacak, bundan şüphemiz yok. Geçen yılki organizasyonda Afyonkarahisar'da 160 bin civarında seyirciye ulaştık. Bu yıl ise ödül töreni de burada olacağı için çıta biraz daha yükseldi. Yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.