Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Voleybolu Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Voleybolu Turnuvası sona erdi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Voleybolu Turnuvası sona erdi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı oyuncumuz Resul Gün anısına düzenlenen turnuva, 63 takımın katılımıyla sona erdi. Turnuva, sporun birleştirici gücüne ve Resul Gün'ün anısına saygıyla başladı ve büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.

24.07.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı oyuncumuz Resul Gün anısına Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Voleybolu Turnuvası, 63 takımın katılımıyla sona erdi.

Sporun birleştirici gücüne ve Resul Gün'ün anısına saygıyla başlayan bu turnuva, büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı.

Akarçay Kültür Park'ta 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen turnuvanın ilk gününe, Belediye Başkanımız Burcu Köksal da katıldı. Başkanımız Burcu Köksal, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak Resul Gün'ün hatırasını yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Afyonkarahisar Belediyesi olarak, sporun ve sporcularımızın her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı vurgulayan Başkanımız Burcu Köksal, "Gençlerimize örnek olacak etkinliklerle onların gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Resul Gün'ü rahmetle anıyor, turnuvaya katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvada 130'a yakın sporcu kıyasıya mücadele etti. 63 takımdan 9'u ödül almaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kum Voleybolu Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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