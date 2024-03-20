Afyonkarahisar\'da 235 öğrenci yetenek taramasından geçti

Spor

Afyonkarahisar Valiliği'nin himayelerinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 235 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de katılarak öğrencileri yakından takip etti.

Programda, öğrencilerin koordinasyonları, denge ve reaksiyon süreleri gibi çeşitli testler uygulandı. Elde edilen veriler ışığında, hangi spor dalında yetenekli oldukları belirlenen öğrenciler, ilgili spor branşlarının antrenörlerine yönlendirilecek. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile geleceğin sporcularını keşfetmeyi ve onları spora kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da bu programda, öğrencilerimizin spor becerilerini ve koordinasyonlarını test ediyoruz. Elde edilen veriler ışığında, hangi spor dalında yetenekli olduklarını belirleyerek onları ilgili branşların antrenörlerine yönlendireceğiz. Bu programla, hem spora yeni yetenekler kazandırmayı hem de ülkemizin sportif başarısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kasapoğlu, programa katılım gösteren öğrencilere, öğretmenlerine ve antrenörlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR