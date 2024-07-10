Afyonkarahisar\'da Baba-Çocuk Kampı Başlıyor

Spor

Afyonkarahisar'da baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacı ile düzenlenecek olan 'Baba- Çocuk Kampı' başlıyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile 12-13-14 Temmuz'da Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşecek kamp için kayıtlar devam ediyor. Organizasyon çerçevesinde simülatör oyunlar, frizbi, survivor, kule, bataklık, arşimet, örümcek ağı, tangram, saka, kanal, rota ve nostaljik oyunların yanı sıra çocuk sineması, birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri ve gezi turları da yapılacak.

Kamp kayıt ücretleri ile Afyon Motor Spor Merkezi'nde "Baba Çocuk Kampı Hatıra Orman'ı" kurulacak ve her baba-çocuk her biri fidanını kendi dikecek.

Afyonkarahisar'ın her geçen gün adından söz ettirdiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Çocuklara ve ailelere yönelik proje ve etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. Yapılacak bu kamp ile baba-çocuk ilişkisini geliştirmek ve güçlendirmek temel amacımız. Hemşerilerimiz ve çevre illerden herkesi Baba-Çocuk Kampı'na bekliyoruz. Ailelerin ve çocukların güvenle şehrimize gelmesi ve unutulmaz anlar yaşayarak buradan ayrılması en büyük arzumuz" dedi. - AFYONKARAHİSAR