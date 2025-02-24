Afyonkarahisar'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar\'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Genç erkekler futsal müsabakalarında ödüller, Gençlik Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi.

24.02.2025 13:16
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Genç erkekler futsal müsabakaları Tınaztepe Spor Salonu'nda sona erdi.

Müsabakaların ardından başarılı olan takımlara madalya ve kupaları Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü Kasapoğlu, ödüllerin yanı sıra genç sporculara da birer konuşma yaparak sporun önemini ve gençlerin bu tür etkinliklere katılımının gelişimleri için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Spor, sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda kişisel gelişimi de destekler. Bu tür etkinlikler sayesinde gençlerimiz hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü birer birey olarak yetişiyorlar. Bizler de gençlerimizi her zaman destekliyoruz ve onların başarılarına tanıklık etmek bizlere büyük mutluluk veriyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Futsal Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

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