Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları düzenlendi

Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar, atletizm pistinde gerçekleştirildi. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni, sporcular için unutulmaz bir anı oluşturdu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, sporun önemine vurgu yaparak, gençlerin spora olan ilgisini artırmak adına yapılan çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR