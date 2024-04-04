Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları düzenlendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu.
Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar, atletizm pistinde gerçekleştirildi. Sporcuların gösterdiği üstün performans ve yetenek, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni, sporcular için unutulmaz bir anı oluşturdu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, sporun önemine vurgu yaparak, gençlerin spora olan ilgisini artırmak adına yapılan çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR
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ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor. Son 2 sezonda kupayı kaybeden Mersin ekibi, bu kez rakibini yenerek hem şampiyonluğa ulaşmayı hem de kulüp tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Kulüp başkanı ve genel koordinatör, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve şampiyonluğa inandıklarını belirtiyor.
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