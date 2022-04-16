Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

16.04.2022 12:25
Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan U11-U13 Grekoromen/Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan U11-U13 Grekoromen/Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllendirildi.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Çiğiltepe ve Tınzatepe Spor Salonlarına yüzlerce seyirci de izleyici olarak katıldı. 5 gün boyunca süren Güreş Türkiye Şampiyonasını Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu ve güreş severler katıldı. Kazanan takımlara, sporculara ve en centilmen antrenöre kupaları ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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