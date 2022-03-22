Afyonkarahisar'da U-14 Oryantiring Yarışması başlıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da U-14 Oryantiring Yarışması başlıyor

22.03.2022 14:47
Afyonkarahisar'da U-14 Oryantiring Yarışması başlıyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan U-14 Oryantiring Müsabakaları 30 Mart ta Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan U-14 Oryantiring Müsabakaları 30 Mart ta Afyonkarahisar'da yapılacak.

Müsabakalara ilginin yoğun olması bekleniyor. Yarışma, 9-10 yaş Minik Erkek ve Kadınlar, 11-12 yaş Minik Erkek ve Kadınlar ve son olarak da 13-14 yaş küçük erkek ve kadınlar kategorisinde yapılacak. Karşılaşmalara lisanslı sporcuların katılabileceği ancak yeni başlayan sporcuların ise sağlık raporu alarak yarışmaya girebilecekleri kaydedildi. İl yarışlarında, takımların ve ferdi sporcular il temsilcisi, federasyon görevlisi tarafından ORİGO sistemi üzerinden kayıt yaptırarak yarışmaya katılabilecekleri ifade edildi. Dereceye giren sporcuların 14 Mayıs'ta Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılacak olan grup müsabakalarında mücadele edecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da U-14 Oryantiring Yarışması başlıyor
Afyonkarahisar'da U-14 Oryantiring Yarışması başlıyor

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Türkiye Oryantiring Federasyonu, Karahisar, 30 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da U-14 Oryantiring Yarışması başlıyor - Son Dakika


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