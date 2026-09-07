Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası 500 bin seyirciyi ağırladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası 500 bin seyirciyi ağırladı

Afyonkarahisar\'daki Dünya Motokros Şampiyonası 500 bin seyirciyi ağırladı
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nı 500 binin üzerinde izleyicinin takip ettiğini ve bunun rekor olduğunu söyledi. Organizasyonun gelecek yıl 5 kategoriye çıkacağını belirten Akülke, MX1 dünya şampiyonu Jeffrey Herlings'in zaferini burada kutladığını da ifade etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağına sporseverlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, şampiyonayı kazasız belasız ve güzel bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

Organizasyona her sene katılımın üst düzeyde olmasını hedeflediklerini aktaran Akülke, "Çarşamba günü başlayan ve pazar günü bitirdiğimiz organizasyonu hem yarış hem festival kısmında 500 binin üzerinde izleyici rekoruyla kapattık." dedi.

Akülke, seyirci rekoruyla beraber yarışların da çok güzel geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Motokros Şampiyonası MX1'in dünya şampiyonu, Afyonkarahisar'da zaferin kazanıldığı topraklardan çıktı. Jeffrey Herlings, şampiyonanın Çin ve Avustralya ayakları kalmasına rağmen şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da kabul ettirdi ve kutlamalarını yaptı. Bu bizim için çok anlamlı."

"Yarış önümüzdeki yıl 5 kategoriye çıkacak"

Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar pistinin artık bir klasik olduğunu dile getirerek, "Klasik olmasının sebebi de dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde 5 gün içinde spor, kültür, sanatın olduğu entegre bir festivalin yapılışı. Bu da bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

25 farklı ülkeden gelen sporcuların birçoğuyla görüştüklerini anlatan Akülke, şunları kaydetti:

"Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileriyle yarış yöneticileriyle görüştük. Gerçekten Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ve Afyonkarahisar motokros alanı inanılmaz bir şekilde beğeniliyor, tutuluyor. Daha şimdiden önümüzdeki yılın planlarını yapmaya çalışıyorlar. Bir haber de vermek istiyorum. Bu yıl 4 kategoride yaptığımız yarış önümüzdeki yıl 5 kategoriye çıkacak. Önümüzdeki sene bayanlar da burada olacak. Yani her sene üstüne koyarak hem gelişiyoruz hem geliştiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası 500 bin seyirciyi ağırladı - Son Dakika

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