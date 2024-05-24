Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cankurtaran Adayları İçin Mülakat Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cankurtaran Adayları İçin Mülakat Düzenledi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cankurtaran Adayları İçin Mülakat Düzenledi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 'Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri' mülakatına başvuran cankurtaran adayı için mülakat düzenledi. Mülakatta adayın havuz güvenliği ve suda canlı kalma teknikleri konusundaki bilgi ve becerileri değerlendirildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, cankurtaran eğitimine önem verdiklerini ve bilgili, becerikli cankurtaranlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

24.05.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere "Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri" mülakatına başvuran cankurtaran adayı için mülakat düzenledi. Mülakat, İl Müdürlüğünün Eğitim Komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Mülakata katılan aday, havuz güvenliği ve suda canlı kalma teknikleri konusundaki bilgi ve becerilerini komisyona sundu. Komisyon, adayın teorik bilgilerini, uygulamalı becerilerini ve genel tutumlarını değerlendirdi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin güvenli ve keyifli bir şekilde yüzmelerini sağlamak için cankurtaran eğitimine önem veriyoruz. Bu mülakatla, havuz güvenliği ve suda canlı kalma teknikleri konusunda bilgili ve becerikli cankurtaranlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Öte yandan spor ve eğitim branşlarında başvuran adayların değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cankurtaran Adayları İçin Mülakat Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:14:03. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cankurtaran Adayları İçin Mülakat Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement