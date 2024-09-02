Vali Yiğitbaşı, Paralimpik Şampiyon Meryem Betül Çavdar\'ı Kabul Etti

Spor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda olimpiyat 3. olan Milli Para Taekwondo sporcusu Meryem Betül Çavdar'ı makamında kabul etti.

Çavdar, Vali Yiğitbaşı'na teşekkür ederek, spor ve çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Vali Yiğitbaşı da; "Ülkemizi başarıyla temsil eden ve şehrimize büyük gurur yaşatan sporcumuz Meryem Betül Çavdar'ı, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR