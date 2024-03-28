Afyonkarahisarlı Sporcu Kübra Saltık, Para Yüzme Müsabakaları'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı Sporcu Kübra Saltık, Para Yüzme Müsabakaları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Afyonkarahisarlı Sporcu Kübra Saltık, Para Yüzme Müsabakaları\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Afyonkarahisarlı sporcu Kübra Saltık, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Para Yüzme Müsabakaları'nda üstün bir performans sergileyerek yarışmayı gümüş madalya ile tamamladı. Saltık, görme engeline rağmen azmi, disiplini ve yeteneği sayesinde diğer sporcular arasında öne çıktı ve engelli bireylerin spor yapma potansiyeline ışık tuttu.

28.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:13
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Afyonkarahisarlı sporcu Kübra Saltık, 25-26 Mart tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Para Yüzme Müsabakaları'nda üstün bir performans sergileyerek yarışmayı gümüş madalya ile tamamladı.

Görme engelli olarak spor dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Kübra Saltık, müsabakalarda 50 metre serbest, 100 metre serbest, 100 metre kurbağa ve 100 metre sırt stillerinde ter döktü. Azmi, disiplini ve yeteneği sayesinde tüm zorluklara meydan okuyarak ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Yarışmada gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren Kübra Saltık, engeline rağmen spor tutkusunu yaşayarak, diğer sporcular arasında öne çıktı. Kendisini tebrik eden tüm sporseverler ve destekçileriyle birlikte sevinç yaşayan Saltık, elde ettiği bu başarıyla sadece kendi spor kariyerine değil, aynı zamanda engelli bireylerin spor yapma konusundaki potansiyeline de ışık tutmuş oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı Sporcu Kübra Saltık, Para Yüzme Müsabakaları'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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