Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor - Son Dakika
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Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor

08.04.2022 13:49
Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın oynayacağı Kahramanmaraşspor maçında 3 puanı alarak plaf-off' hattındaki yerini korumak istiyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın oynayacağı Kahramanmaraşspor maçında 3 puanı alarak plaf-off' hattındaki yerini korumak istiyor.

Mor beyazlı ekip 34. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor'un konuğu olacak. Jetler Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetimde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 56 puandaki Afyonspor, sahadan 3 puan ile ayrılıp play-off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor
Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor

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Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında Somaspor, Van'da sahaya çıkacak Somaspor, Van'da sahaya çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, 3 puanı alıp 'plaf-off' hattında kalmak istiyor - Son Dakika


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