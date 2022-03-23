Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek - Son Dakika
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Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

23.03.2022 11:56
Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip hafta sonu lig birincisi Sakaryaspor'u konuk edecek. Afyonspor, liderle oynayacağı maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Teknik Direktör Bahattin Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maç yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek
Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek

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Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor hafta sonu lideri konu edecek - Son Dakika


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