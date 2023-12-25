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Afyonspor Ligin İlk Yarısını 3 Puanla 7. Sırada Tamamladı - Son Dakika
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Afyonspor Ligin İlk Yarısını 3 Puanla 7. Sırada Tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Adıyaman FK karşılaşmasını 1-0 kazanarak ligin ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamladı. Afyonspor, 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 12 gol yedi ve 13 gol attı.

Afyonspor Ligin İlk Yarısını 3 Puanla 7. Sırada Tamamladı
25.12.2023 - 10:36,
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin ilk yarısını 3 puanla 7. sırada kapattı.

Mor beyazlı ekip dün oynadığı Adıyaman FK karşılaşmasını 1-0 kazanarak ligin ilk yarısını 27 puan ile 7. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında inişli çıkış bir grafik sergileyen Afyonspor oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Afyonspor karşılaşmalarda kalesinde 12 gol görürken, rakip takım filelerini ise 13 defa havalandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonspor Ligin İlk Yarısını 3 Puanla 7. Sırada Tamamladı - Son Dakika
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