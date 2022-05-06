Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor

06.05.2022 12:33
Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Afyonspor, ligin son maçında aynı puana sahip Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettiren mor beyazlı ekip idmanı Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda oyuncuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. Antrenman düz koşu ve yapılan çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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