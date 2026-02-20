Stoke City\'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City, yaklaşık 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisini hayata geçirdi. Kulüp, modern altyapı ve performans imkanlarıyla dikkat çeken projeyle geleceğe yatırım yaptı.

MODERN TESİS, YÜKSEK STANDART

Yeni tesis içerisinde son teknoloji fitness salonları, rehabilitasyon ve fizyoterapi alanları, analiz odaları ve yenilenen antrenman sahaları yer alıyor. Projenin, hem A takım hem de altyapı oyuncularının gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Kulüp yönetimi, yapılan yatırımın Stoke City'nin uzun vadeli sportif planlamasının bir parçası olduğunu vurguladı.

GELECEĞE YATIRIM MESAJI

10 milyon sterlinlik yatırım, Stoke City'nin yeniden Premier Lig hedefi doğrultusunda altyapı ve tesisleşmeye verdiği önemi de ortaya koydu. Kulüp, modern tesisle hem performans standartlarını yükseltmeyi hem de genç yetenekleri kulübe çekmeyi amaçlıyor.