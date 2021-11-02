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Agüero artık sahalara geri dönemez! - Son Dakika

Agüero artık sahalara geri dönemez!

02.11.2021 13:54

Alaves maçında göğsünde ağrı hisseden oyuncu Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. Tedavisi 3 ay sürecek. Arjantinli yıldız, verilen talimatlara göre profesyonel olarak futbol oynayamaz.

Sergio Agüero, futbol kariyerine nokta koyabilir. Alaves maçında göğsünde ağrı hissedip kenara gelen Arjantinli starda ritim bozukluğu olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar doğru çıktı. Arjantinli futbolcu en az 3 ay tedavi görecek.

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

SAHALARA DÖNEMEZ

Agüero, büyük sağlık sorununun eşiğinden döndü. Hatırlanacağı üzere EURO 2020'de Danimarkalı yıldız Eriksen bilincini yitirmişti. Talimatlara göre kalbinde ritim bozukluğu olan oyuncu futbol oynayamaz.

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

3 AY TEDAVİ

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 3 ay gözlem altında olacak..

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez
Agüero artık sahalara geri dönemez!

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Agüero artık sahalara geri dönemez! - Son Dakika Spor


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