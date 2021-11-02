Agüero artık sahalara geri dönemez!

Sergio Agüero, futbol kariyerine nokta koyabilir. Alaves maçında göğsünde ağrı hissedip kenara gelen Arjantinli starda ritim bozukluğu olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar doğru çıktı. Arjantinli futbolcu en az 3 ay tedavi görecek.

SAHALARA DÖNEMEZ

Agüero, büyük sağlık sorununun eşiğinden döndü. Hatırlanacağı üzere EURO 2020'de Danimarkalı yıldız Eriksen bilincini yitirmişti. Talimatlara göre kalbinde ritim bozukluğu olan oyuncu futbol oynayamaz.

3 AY TEDAVİ

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 3 ay gözlem altında olacak..