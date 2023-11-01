Daha önce attığı gollerle konuşulan Ronaldo, şimdi yaptığı hareketlerle haber oluyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kral Kupası maçında hakem için yaptığı hareketi kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

GÜNDEM OLDU

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al-Nassr ile Al-Ettifaq karşı karşıya geldi. Al-Nassr'ın çeyrek finale kaldığı maç sırasında Cristiano Ronaldo'nun hakeme olan hareketi gündem oldu.

AL-NASSR UZATMADA GÜLDÜ

Al-Nassr uzatmalara giden maçta 107. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti ve Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

RONALDO'DAN HAKEME SERT TEPKİ

45+4'te Cristiano Ronaldo'nun, Talisca'nın attığı gol iptal edilince hakeme gösterdiği sert tepkisi ise yayına yansıdı. Ronaldo tribünlere dönerek değişiklik işareti yaptı ve hakemi gösterdi. Deneyimli yıldızın bu tepkisi milyonlarca görüntülenme aldı.