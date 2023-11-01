 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Daha önce attığı gollerle konuşulan Ronaldo, şimdi yaptığı hareketlerle haber oluyor - Son Dakika

Daha önce attığı gollerle konuşulan Ronaldo, şimdi yaptığı hareketlerle haber oluyor

Son Güncelleme: 01.11.2023 15:57

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Nassr ve Al-Ettifaq arasında oynanan maçta Al-Nassr, Sadio Mane'nin golüyle 1-0 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ilk yarısının uzatma anlarında Anderson Talisca'nın golünün iptal edilmesi, Ronaldo'yu sinirlendirdi. Ronaldo, tribünlere dönerek ''Hakemi değiştirin'' işareti yaptı. Ronaldo'nun o hareketi kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kral Kupası maçında hakem için yaptığı hareketi kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

GÜNDEM OLDU

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al-Nassr ile Al-Ettifaq karşı karşıya geldi. Al-Nassr'ın çeyrek finale kaldığı maç sırasında Cristiano Ronaldo'nun hakeme olan hareketi gündem oldu.

AL-NASSR UZATMADA GÜLDÜ

Al-Nassr uzatmalara giden maçta 107. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti ve Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ah Ronaldo ah! Daha önce attığı gollerle şimdi ise dışarıya yaptığı hareketle haber oluyor

RONALDO'DAN HAKEME SERT TEPKİ

45+4'te Cristiano Ronaldo'nun, Talisca'nın attığı gol iptal edilince hakeme gösterdiği sert tepkisi ise yayına yansıdı. Ronaldo tribünlere dönerek değişiklik işareti yaptı ve hakemi gösterdi. Deneyimli yıldızın bu tepkisi milyonlarca görüntülenme aldı.

Ah Ronaldo ah! Daha önce attığı gollerle şimdi ise dışarıya yaptığı hareketle haber oluyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha önce attığı gollerle konuşulan Ronaldo, şimdi yaptığı hareketlerle haber oluyor - Son Dakika


Son Dakika
16:51 BM'de Filistin istifası! Üst düzey yöneticilerden Volker Türk zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı
16:22 Neymar, Sakatlığı Nedeniyle 10 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
16:01 Mustafa Sandal'dan Cadılar Bayramı tepkisi: Başka paralel evren ve gerçeklik yaşıyorsunuz
15:52 İşte futbol bu! 3. Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımını eledi
15:53 Türkiye'nin kredi risk primi 400 puanın altına düştü
15:26 Daha önce attığı gollerle konuşulan Ronaldo, şimdi yaptığı hareketlerle haber oluyor
15:09 Kamuran Akkor, büyük aşkının son nefesini verdiği anları anlattı
14:55 Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
14:45 Hamas, ''Onlar terör örgütü değildir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
14:42 Meclis'te çaya yüzde 100 zam! 1 TL'den 2 TL'ye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 17:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Daha önce attığı gollerle konuşulan Ronaldo, şimdi yaptığı hareketlerle haber oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement