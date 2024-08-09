Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda taktik hazırlıkları gerçekleştirildi. Sakatlıkları nedeniyle Atakan Cangöz ve Ozan Sol antrenmana katılamadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

09.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda ligin ilk karşılaşmasının taktik hazırlıkları yapıldı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Atakan Cangöz ve Ozan Sol katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Ozan Sol, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement