Ahlatcı Çorum FK Sakaryaspor ile Yüz Yüze

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Sakaryaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde Çorum FK'nin 35, Sakaryaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
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