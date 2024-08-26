Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım antrenmanda yenilenme ve çabuk kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden ve sakatlanan oyuncular özel programlarla çalıştı.

26.08.2024 18:47
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 3. haftasında dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, maçın ardından izin yapmadan kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda, Bandırmaspor maçında oynayan futbolcular kısa süreli yenilenme çalışması yaptı. Oynamayanlar ve az oynayanlar ise dar alanda pas ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana izinli olan Atilla Turan ve Atakan Akkaynak katılmadı.

Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz takımdan ayrı özel programda çalışırken, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasango ise salonda çalışma yaptı. Aynı maçta sakatlanan Suat da koşu ile çalışmaya başladı.

Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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