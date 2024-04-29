Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Üzgünüz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Üzgünüz

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Üzgünüz

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Özbalta, maçın zor geçtiğini ve kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Oyuncularının samimi ve saygıdeğer olduğunu vurgulayan Özbalta, sezon sonunda ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyacağını ifade etti.

29.04.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, lig sıralamasında üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını bildirdi.

Özbalta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'daki maçın kendileri için zor geçtiğini belirtti.

Kaybettikleri için üzüldüklerini ancak kazanımlar sağladıklarını aktaran Özbalta, "Gönül isterdi ki konumumuzu koruyalım ama olmadı, üzgünüz. Her zaman söylediğim gibi takımımızı buralara getiren oyuncu arkadaşlarımız bundan sonra da daha çok çalışıp, bu şehre, taraftarlara bugüne kadar yaşattıkları sevinçleri tekrar yaşatacaklardır." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının samimi ve saygıdeğer olduğunun altını çizen Özbalta, sezon sonunda netice ne olursa olsun oyuncularıyla gurur duyacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Trendyol, Erzurum, Çorum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Üzgünüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN ile Ödeme Yapan Esnafların Hesapları İnceleniyor IBAN ile Ödeme Yapan Esnafların Hesapları İnceleniyor
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:10:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Üzgünüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement