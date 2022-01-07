- Ahmet Ağaoğlu: "Camiamızın desteği olmasaydı bu noktaya gelemezdik"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"22 Mayıs'ta hakemin son düdüğüyle inşallah şampiyonluk nasip olur"

"Şampiyonluk yarışı içinde 5-6 takım daha var"

"Bizim için lig yeniden başlıyor"

TRABZON - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camianın desteği olmasıydı, bugün bu noktaya gelemeyeceklerini belirterek, "22 Mayıs'ta hakemin son düdüğüyle inşallah şampiyonluk nasip olur" dedi.

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu, Hamamzade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut Divan Başkanı Ali Sürmen tek listeyle seçimlere girdi. Genel kurula Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, yöneticiler ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından söz alan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bazı yorumcuların bordo-mavililerin 37 yıl sonra şampiyonluğa oynadığı sözlerine katılmadığını belirterek, "Bizim daha 10 yıl oldu şampiyonluğu alalı. 2010-11 unuttunuz mu? 37 yıl sonra değil, 10 yıl sonra inşallah 8. şampiyonluğa gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: "Camianın desteği olmasıydı bugünlere gelemezdik"

Ali Sürmen'in ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, bu noktaya gelmelerinde camianın büyük bir destek verdiğini söyleyerek, "İşler iyi gittiği zaman herkes size sempatiyle bakar, işler bir kere ters gitmeye görsün. Desteğe yardıma en çok ihtiyacımız olduğumuz dönemdir. Yönetimimizin arkasında duran bize her zaman güç ve destek veren Ali Sürmen'e, üyelerimize kurul başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp ve bu takım bir noktaya geldiyse onların katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Biz camia olarak yönetimiyle kurullarıyla, taraftarıyla, camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde, bu başarıyı beklemek veya yakalamak hayalperestliğin ötesinde olur. Omuz omuza yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak buraya geldik" dedi.

"Rakiplerimize saygı duyuyoruz"

Uzun yıllardır sporun içinde olduğunu ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Şampiyonluk yarışı bugün yeniden başlıyor. Olimpiyatlar üzerinden örnek veriyorum; 400, 800, 1500 metrede önde gidiyorsunuz. Arkadaki rakiplerle aranızda mesafe 20-40 metre. Arkanızdaki mesafe mi önünüzdeki mesafe mi başarıya taşıyacak. Önde 19 maç var. Bugün lig yeniden başlıyor. Puan farkına güvenip hareket edersek, hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Aynı ciddiyet ve disiplinle rakiplerimize saygı duyarak. Bugün şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha var. Yok sayarsak en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Bunu yapan takımların sonunun hüsran olduğunu görürüz. Trabzonspor rakiplerinin başarısızlığıyla başarı kovalayan bir takım değildir. Güçlü rakip sizin direncinizi, mücadele gücünüzü arttırır. Bizim her zaman güçlü rakiplere ihtiyacımız var. Bu şekilde elde edilen şampiyonluk anlam kazanır" açıklamasında bulundu.

"22 Mayıs'ta hakemin son düdüğüyle inşallah şampiyonluk nasip olur"

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "Allah nasip eder de şampiyon olursak hazırlıklı olmak lazım. Sabırlı olalım, hedef doğrultusunda mücadele eden rakiplere saygı duyalım. 22 Mayıs'ta ligin sonu geldiğinde, hakemin son düdüğü çaldığında inşallah başarıya ulaşan, başarıyı yakalayan takım biz oluruz ama Trabzonspor Başkanı olarak bu benim için bugün sadece bir temenni. Bu mücadele sonunda Allah bize şampiyonluğunu nasip ettiğinde o gün bunu hep birlikte kutlarız ama o gün bugün değil. Bugün mücadele, sportif anlamda savaş ve birlikte o hedef doğrultusunda hareket etme günüdür" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Seçimlere tek listeyle giren mevcut Divan Başkanı Ali Sürmen yeniden başkanlığa seçildi.

Ali Sürmen'in asil listesinde; "Muharrem Arz, Mehmet Ongan ,Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Hadi Eyüpoğlu, İsmail İnan, Temel Kazancıoğlu,Osman Çavuşoğlu, Çoşkun Anahar, Merih Cengiz Semerci yer aldı. Yedek listede ise Kenan Sönmez, Ali Sait Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Ali Galip Diyadin, Cevdet Ulusoy bulunuyor.