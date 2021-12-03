Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı

Yedek listede ise şu isimler yer aldı;

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

Trabzonspor'da, 4-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan 75'nci seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesini, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e sundu.

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