Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "kupa anıtı" için camiadan destek istedi Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "kupa anıtı" için camiadan destek istedi Açıklaması

02.05.2022 19:48
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "kupa anıtı" için camiadan destek istedi Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik" dedi.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, inşa ettirilecek anıt için Trabzonspor camiasından destek istedi. Trabzonsporlulara seslenen Ağaoğlu, şunları ifade etti:

"Trabzonspor'umuzun hepimize çifte bayram yaşattığı bu güzel günlerde sizlerden önemli bir ricamız var. Şampiyonluğumuzun ardından tüm Türkiye'yi bordo-maviyle donattık. Kutlamalarımızla, coşkumuzla sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafında ses getirdik. Bu kutlamalar devam edecek, inşallah sezonu çifte kupayla tamamlayacağız."

Bu ay sonunda yeniden büyük bir bayram yaşayacaklarını söyleyen Ağaoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu olarak, yıllar sonra gelen bu kutlu günün, sekizinci şampiyonluğumuzun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyumumuzun önüne bir anıt yaptırmaya karar verdik. Sekizinci şampiyonluğumuzu simgeleyen bu kupa anıtını sizlerin desteğiyle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk anıtının sadece sembolik olarak değil, maddi olarak da Trabzonspor'u güçlendirmesini hedeflediklerine dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle ki kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da sportif başarısını sürdürebilmesi için ekonomik olarak yeni imkanlar yaratmak zorundayız. Bu amaçla siz Trabzonspor sevdalılarına sesleniyorum. Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonspor'umuza birer milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz. Kulübüne daha fazla katkı sağlamak isteyen bordo-mavi sevdalıları anıtta birden fazla isim hakkı satın alabilirler. İnanıyorum ki Trabzonspor sevgisini bundan sonra her bayram, bir şölen havasında yaşayacağız. Sizlerle birlikte sekizinci kupayı anıtsal olarak yeniden inşa ederken, diğer kupalara giden finansal altyapıyı da sağlamlaştıracağız."

Ağaoğlu, herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde de bulundu.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara 'silahlara sarılmayın' çağrısı Açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftara 'silahlara sarılmayın' çağrısı Açıklaması

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, 'kupa anıtı' için camiadan destek istedi Açıklaması - Son Dakika


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