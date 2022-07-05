Ahmet Dal: "BB Erzurumspor her zaman Süper Lig'i hedefler" - Son Dakika
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Ahmet Dal: "BB Erzurumspor her zaman Süper Lig'i hedefler"

05.07.2022 21:00
Ahmet Dal: "BB Erzurumspor her zaman Süper Lig'i hedefler"

BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, fikstür çekiminin ardından konuştu.

BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, fikstür çekiminin ardından konuştu. Bu sezon kadroda genç isimlerin şans bulacağını söyleyen Dal, BB Erzurumspor olarak hedeflerinin de her zaman Süper Lig olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig fikstürü Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal fikstürü değerlendirdi. Fikstürün tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Dal, "Kazasız, belasız, sakatlıksız, futbolun saha içinde kaldığı, hakem hatalarının konuşulmadığı bir sezon olmasını istiyoruz. Bugün yaptığımız toplantının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok değerli fikirler çıktı. Bizim deplasman maliyetlerimiz çok fazla. En yakın deplasmanımız Samsun ve özel uçakla gitmek zorundayız. Genelde uçuşun olmadığı bölgelere gidiyoruz. Ben 1. Lig'i, Türkiye Ligi olarak değerlendiriyorum. Süper Lig'de daha çok İstanbul takımları olduğunu görüyoruz. Sıkıntılı ve sancılı bir süreçten geçtik. Bu sene iç transfer konusunda tüm görüşmelerimizi yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Transfer yasağımız var, tahtayı açabilirsek takviyeler yapmak istiyoruz. Rakamları ödeyebileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. BB Erzurumspor her zaman Süper Lig için mücadele eden bir takımdır. Taraftarlarımız da hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Stada geldiklerinde oynanan oyundan keyif alacakları bir ortam hazırlamak istiyoruz. Takımımızda genç kardeşlerimiz var. Bu seneyi şans sezonu olarak değerlendirmelerini istiyorum. Kendi bünyenizden çocukları yetiştirdiğiniz ve forma verdiğiniz zaman Türk futbolu kazanıyor. Yabancı oyuncuya veriyorsunuz parayı, gelip 1 sezon oynuyor ya da oynamadan gidiyor. Bu sene mottomuz bu olacak. Hedefimiz genç oyuncuları kazandırmak. Altyapıdan oyuncu olmadığı zaman sıkıntılar yaşamamız çok normal. Taraftarlarımıza ve camiamıza da bu kardeşlerimize sabırlı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Dal: 'BB Erzurumspor her zaman Süper Lig'i hedefler' - Son Dakika

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