Üye Girişi
Ahmet Daşkan: "Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır" - Son Dakika

Ahmet Daşkan: "Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır"

24.01.2022 12:18
Ahmet Daşkan: "Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Çarşamba günü 7 Eylül Stadı'nda Sarıyerspor'u konuk edecek olan Turgutluspor, maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Çarşamba günü 7 Eylül Stadı'nda Sarıyerspor'u konuk edecek olan Turgutluspor, maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile başladı. Antrenmanı izleyen Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, "Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır" diyerek her maçı final maçı olarak gördüklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında kendi evinde Sarıyerspor'u ağırlayacak olan Turgutluspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler de idmanını izledi.

"Her maçımızı tek tek final olarak düşünüyoruz"

Antrenman sonunda açıklama yapan Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, zor şartlarda önemli bir puan aldıklarını belirtirken, "An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile deplasmanda -10 derecede buz tutmuş bir zeminde zor bir maç oynadık. Takım olarak güzel oyunumuzu anlamlı bir galibiyetle süsleyemediğimiz için üzgünüz. Play-Off için terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bayburt deplasmanından 1 puan alabildik. Takımımızı kutluyorum. Bundan sonra artık her maçımızı tek tek final olarak düşünüyoruz ve o şekilde hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta içi evimizde çarşamba günü Sarıyerspor ile çok önemli bir maçımız var. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Yolumuza kayıpsız devam edip Play-Off'u zorlamamız lazım. Turgutluspor camiası her zaman her durumda eli kalbinde, gözü sahada, başı dik takımıyla bir bütündür. Bir his takımıdır Turgutluspor. O büyük taraftarımız renklerine aşıktır bu takımın. Turgutlu halkı, esnafı, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, belediyesi, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları olmak üzere hep birlik olmuş ve kenetlenmiş durumdayız. Başkan olduğum gün belirttiğimiz gibi bu yıl için kimseye şampiyonluk sözü vermedik ama Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır ve bu hedef için sonuna kadar savaşacağız. Çarşamba günü oynayacağımız Sarıyer maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Futbolcularımıza güveniyorum, hepsi biri birinden değerli. Bu camiada onlarla olmaktan gurur duyuyorum." dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Bayburt, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Daşkan: 'Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır' - Son Dakika Spor


Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu! Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!         
12:16
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Bakan Koca, sırtında hasta taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı! Bakan Koca, sırtında hasta taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı!         
11:47
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Genç kadın mucizeyi yaşadı! İki ayrı rahimden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi! Genç kadın mucizeyi yaşadı! İki ayrı rahimden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi!         
10:55
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
12:19 Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu
12:16 Nagehan Alçı: Başörtüsü yasaklarına karşı kampanyanın ilk imzacısıdır Sezen Aksu!
12:16 Yıldız Tilbe'den aşk itirafı: Benim için aşk olayı bitti
12:06 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
11:58 Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi
11:57 Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!
11:53 Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor
11:32 Define cinayetinden tutuklanmışlardı! 2 sanık hakkında ''Müebbet'' hapis istemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:25:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Daşkan: "Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement