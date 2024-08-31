Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ahmet Kaplan çeyrek finale çıktı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan çeyrek finale çıktı.

Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde son 16 turu maçları yapıldı.

Milli sporcu Ahmet Kaplan, ABD'li rakibi Davin Wagner'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Milli sporcunun çeyrek final maçı 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Bir diğer milli sporcu Uğur Altınel ise son 16 turunda Büyük Britanya'dan Gregory Slade'ye 7-6, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek oyunlara veda etti.