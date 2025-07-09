Ahmet Kaplan Wimbledon\'da Yarı Finale Yükseldi

SEZONUN üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da tekerlekli sandalye Quad kategorisinde mücadele eden sporcumuz Ahmet Kaplan yarı finale yükseldi.

Dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan Ahmet Kaplan Wimbledon Quad tekler çeyrek finalinde dünya beş numarası İngiliz raket Andy Lapthorne ile karşılaştı. Ev sahibi ülkeden Lapthorne'yi 6-2, 1-6, 6-2 mağlup eden Ahmet, Wimbledon Quad kategorisinde yarı finale yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı.

Ahmet 11 Temmuz Cuma günü yarı finalde Quad dünya 1 numarası Niels Vink ile karşılaşacak.

Ahmet Kaplan çiftlerde ise yarı final mücadelesinde 2 numaralı seri başı olarak partneri Sam Schroder ile Gregory Slade/ Donald Ramphadi ikilisiyle 10 Temmuz Perşembe TSİ en erken 15.00'de karşılaşacak.