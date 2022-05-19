Ahmet Nur Çebi: "Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız" - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi: "Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız"

19.05.2022 23:01

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen geceye katılan başkan Ahmet Nur Çebi, "Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız" dedi.

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen geceye katılan başkan Ahmet Nur Çebi, "Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız" dedi.

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin 28. kuruluş yıl dönümü, Adana'da bir restoranda düzenlendi. Geceye, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pascal Nouma ve çok sayıda kulüp üyesi katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, katıldığı yemekte bulunan üyelerle tek tek tanışarak hatıra fotoğrafı çekildi. Bazı küçük taraftarlar üzerlerindeki formayı Çebi'ye imzalattı. Gecede konuşma yapan Başkan Çebi, "Beşiktaş'ımızın Anadolu'da o meşhur 3 büyük dedikleri takımların içerisinde en çok sevilen, tutulan ve gönül bağı olan bir Beşiktaş'ımız var" diye konuştu.

"BİZ BUGÜN VARIZ YARIN YOKUZ, GENEL KURUL ÜYELERİ YILLARCA VAR"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Genel kurullar, mali kurullar ve tüzük kongrelerini eksizi olabildikçe gelmeleri ve mümkün olduğu kadarıyla üye sayılarını genel kurul üyesi olmuş kişi sayılarını arttırmalarını hepinizden rica ediyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz. Sonuç olarak genel kurul üyeleri yıllarca Beşiktaş'ı idare edecekleri, Beşiktaş ile ilgili alınacak kararları belirleyen ve destekleyenler olacaktır. Beşiktaş Genel Kurul Üyeliği, Beşiktaş Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği kadar kıymetlidir, hatta daha da kıymetlidir. Yani Beşiktaş'ı yönetecek olanlara mazbatayı veren bu genel kurul üyesi olmak bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Çebi son olarak, "Önümüzdeki cumartesi ve pazar seçimimiz var. İnsanlarda şöyle bir şey var; Ahmet Bey zaten kazanır neden gidelim. Benim kazanacağımın garantisi yok. Beşiktaş genel kurul üyeleri kimleri istiyorsa, çoğunluk kimi seçecekse onlar olacak. Biz de onlara saygı duyacağız ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bu ben olurum ya da başka arkadaşımız olur" diye konuştu.

(Süleyman Cenk İdaye - Zafer Şahin/İHA)

Ahmet Nur Çebi: Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız
Ahmet Nur Çebi: Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız
Ahmet Nur Çebi: Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız
Ahmet Nur Çebi: Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız
Ahmet Nur Çebi: Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız
Ahmet Nur Çebi: Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız

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Kaynak: İHA

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