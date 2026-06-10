Ahmet Yeşilçay: Milli Takım Hedefi - Son Dakika
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Ahmet Yeşilçay: Milli Takım Hedefi

10.06.2026 11:13
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Bitlisli para atlet Ahmet Yeşilçay, Türkiye şampiyonu olup uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil etmek istiyor.

Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışması'nda Türkiye şampiyonu olan Bitlisli para atlet Ahmet Yeşilçay, milli takım forması giyerek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Yolalan köyünde yaşayan 18 yaşındaki Yeşilçay, çocukluğundan beri tutkusu olduğu atletizmde, elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Öğretmenlerinin hazırladığı programlarla performansını ve yeteneğini geliştiren Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yeşilçay, nisanda Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışması'nda 800 ve 1500 metre koşularında altın madalya kazandı.

Köyde başlayan atletizm serüvenini Türkiye şampiyonluğuna taşıyarak önemli başarıya imza atan Yeşilçay, okulun yanındaki ağaçlık alanda, statta ve çeşitli parkurlarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Yeni başarılara imza atmak için kendini sürekli geliştiren genç sporcu, milli takım forması giyerek ülkeyi uluslararası yarışmalarda temsil etmeyi hedefliyor.

"Bu başarı hikayemi üst düzeye çıkarmak istiyorum"

Yeşilçay, AA muhabirine, çocukluk yıllarında başlayan atletizm tutkusunu profesyonel hayata taşıdığını söyledi.

Öğretmenlerinin gözetiminde sürekli antrenman yaptığını belirten Yeşilçay, şunları kaydetti:

"Hocalarımın teşvikleriyle profesyonel yarışlara katıldım. 2 ay önce 800 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bu madalyayı aldığımız için ilimiz, okulum ve ailem adına çok mutlu oldum. Onlar da benimle gurur duydu. Bu başarı hikayemi üst düzeye çıkarmak istiyorum. Önümde üniversite hayatı var. Üniversite yıllarında milli takım seviyesine ulaşmak istiyorum. Orada belki olimpiyatlarda rekor kırabilir ve Avrupa şampiyonalarında başarı elde edebilirim."

"Motivasyonu çok iyi"

Okulda 5 aydır görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni Atila Keşan ise geç tanışmalarına rağmen Yeşilçay ile iyi dereceler elde ettiklerini ifade etti.

Bundan sonraki hedeflerinin milli takıma seçilmek olduğunu anlatan Keşan, "Milli takımın ötesinde Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda başarı elde etmek için uğraşacağız. Antrenman periyotlaması yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Motivasyonu çok iyi. Motivasyon, teknik ve güdülenme atletizmde en önemli bileşenleridir. Bunlar Ahmet'te mevcut." dedi.

Ahmet Yeşilçay'ın geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Keşan, "Bazen söylediklerimizi tam olarak kavramakta zorlanıyor ancak motivasyonu ve çalışma isteği çok yüksek. Bunu başarabiliyoruz. Ekstra çaba harcıyoruz. Bu da bizim için gurur kaynağı oluyor. Ahmet'in geleceğinin parlak olması, karşılaştığımız zorluklara göğüs germemizde önemli bir motivasyon kaynağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Yeşilçay: Milli Takım Hedefi - Son Dakika

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