Ai Ogura İlk Zaferini Aldı

MotoGP 2026 Hollanda etabında damalı bayrağa ilk ulaşan isim Japon pilot Ai Ogura oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise mekanik arıza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Hollanda'nın Assen şehrinde koşuldu. Ai Ogura, 40.21.905'lik süreyle kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti. Raul Fernandez yarışı liderin 2 saniye gerisinde 2. tamamlarken Jorge Martin ise 3.5 saniye farkla 3. oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise 10.'luğa kadar yükseldiği yarışı motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti. - İSTANBUL