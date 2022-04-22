AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü - Son Dakika
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AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü

22.04.2022 14:51
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katıldıkları müsabakalarda dereceye giren sporcuları kutladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katıldıkları müsabakalarda dereceye giren sporcuları kutladı.

AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalardan 3 farklı branşta şampiyonluklarla döndü. AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Prof. Dr. Ali Tekin, Dr. Gülcan Tekin ve Arş. Gör. Yusuf Yağız Saraçoğlu gözetiminde müsabakalara hazırlanan Spor Bilimleri Fakültesi'nden Yayla Günen, Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Dünya 3.sü olarak büyük bir başarıya imza atarken, Ceylan Gökdemir, Pınar Demir ve Aslı Kızılkaya'dan oluşan Bayan Kros Takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi'nden Tuba Çolo, wushu Türkiye Şampiyonası'nda birinci, Filiz Kurtay ile Ahmet Zafer farklı kategorilerde Türkiye 3'üncülüğü elde ederken, AİÇÜ Bayan Takımı ise aynı şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. Öte yandan Sezgin Acar, Boks ünilig Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Katıldıkları turnuvalardan dereceyle dönen sporcu, antrenör ve hocaları makamında kabul eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, zengin ve çok yönlü bir sportif alt yapıya sahip Üniversitede yetişen gençlerin Ağrı'yı ve ülkemizi ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil etmelerinden gurur duyduğunu, her alanda başarıları olmaları için her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. - AĞRI

AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü
AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AİÇÜ'lü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü - Son Dakika


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