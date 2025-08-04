Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu

Ailesi İstanbul\'u istememişti! Tuta\'nın yeni takımı belli oldu
04.08.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al-Duhail, Eintracht Frankfurt'tan savunma oyuncusu Tuta'yı 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Fenerbahçe, geride kalan sezonda Tuta'yı transfer etmek istemiş ancak deneyimli oyuncu, ailesinin İstanbul'a gelmek istemediğini söyleyerek teklifi reddetmişti.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ancak ailesinin İstanbul'da yaşamak istememesi sebebiyle transferi gerçekleşmeyen Eintracht Frankfurtlu futbolcu Tuta'nın yeni takımı belli oldu.

15 MİLYON EURO BONSERVİSLE İMZA ATTI

Katar'ın Al Duhail takımı, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan Brezilyalı defans Tuta'yı transfer etti. Tuta'nın sözleşme detayları hakkında bilgi verilmezken, Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche imza sonrası yaptığı açıklamada, Tuta'nın Alman ekibinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Krösche, 26 yaşındaki oyuncunun oynadığı süre boyunca kulübün gelişiminde ve başarısında büyük rol oynadığını belirterek "Tuta, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, sonsuza dek kulüp tarihinin bir parçası oldu bundan dolayı kulüp değiştirme talebini doğal olarak kabul ettik. Gelecekteki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

FRANKFURT PERFORMANSI

Tuta, Eintracht Frankfurt'la 187 maçta 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu
Yer Türkiye Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar Yer Türkiye! Dekoltesi yüzünden genç kadını mekandan attılar
Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi Bu şehirde son 1 yılda kimse trafik kazasından ölmedi
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi Galatasaray’ın kasasını dolduracak Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak

21:15
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı
Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
21:13
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
09:57
Yemen’de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
09:49
MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini Türkiye’ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
09:47
Hande Erçel, İtalya Tatili Sonrası Bodrum’da Kameralara Yakalandı
Hande Erçel, İtalya Tatili Sonrası Bodrum'da Kameralara Yakalandı
09:40
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
09:25
Anlaşma tamam Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
09:18
Dolar ve Euro ne kadar oldu İşte bugünün güncel döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 23:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.