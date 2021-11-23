Ajax, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Hollanda temsilcisi Ajax, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajax, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda Ajax, teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde koşu ve pas çalışması yaptı.

Hollanda ekibinin basına kapalı bölümde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durduğu belirtildi.