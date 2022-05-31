Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor - Son Dakika
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Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor

31.05.2022 12:45
Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünya şampiyonluğu sevinci sürüyor.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünya şampiyonluğu sevinci sürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şampiyonluk sevinci sürüyor. Gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerle gelen dünya şampiyonluğunu kutlayan Akçadağlılar bu kutlamalara bir yenisini daha ekledi. Kent merkezi ile Akçadağ arasında toplu taşıma yapan Akçadağ Birlik Kooperatifi üyesi 30'a yakın minibüsçü esnafı, araçlarına milli boksörün posterlerini yerleştirerek Hatice Akbaş'ı tebrik etti.

"Şampiyonluk, Akçadağ'ı dünyaya tanıttı"

Dünya şampiyonu Hatice Akbaş'ın 2024 Paris Olimpiyatları'nda da başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Akçadağ Birlik Kooperatifi Başkanı Hamit Cengiz, "Akçadağ'ımız ilk defa böyle bir dünya şampiyonu çıkardı. Hatice ile gurur duyuyoruz. Gelen şampiyonluk aynı zamanda Akçadağ'ı dünyaya tanıttı. Bizler de Hatice kızımızın yanında olduğumuzu belirtmek için araçlarımıza Hatice Akbaş'ın posterlerini astık. Bundan sonra da kızımızın her daim yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor
Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor
Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor
Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor

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Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Malatya, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akçadağlıların Hatice Akbaş sevinci sürüyor - Son Dakika


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