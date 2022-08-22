Akdenizli sporcular ödülle döndü

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve mücadele eden sporcular, kazandıkları ödüllere her geçen gün yenisini katmaya devam ediyor. Bu gençlerden biri olan Milli Sporcu Miray Ulaş, Eğirdir Triatlon Türkiye Kupasında, 'Paratriatlon Kadınlarda Birinci Genel Klasman Yarışmasında' 3. oldu.

Konya'da düzenlenen '5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da Milli Takım adına ringe çıkan Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcusu Hatip Emlek, karşılaşmalar sonucu gümüş madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktı.

Başkan'dan sporculara tebrik

Kente, kazandıkları madalyalarla dönen Miray Ulaş ve Hatip Emlek ile onları yetiştiren antrenörleri tebrik eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bizleri ve ailelerini gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sporu desteklemeye, sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğin genç yeteneklerimizin sporda kariyer yapmaları için her zaman yanlarındayız. Bir yandan Akdeniz'e yeni spor tesisleri kazandırırken, zamanla yıpranan tesislerimizi de tamamen yenileyip sporcularımızın ve spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Eski bir sporcu olarak Akdeniz ilçemizi sporda da elde ettiği başarılarla anılan bir kent yapma mücadelemiz devam edecek" dedi. - MERSİN