Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım - Son Dakika
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Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım

13.05.2022 16:00
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 9'ncusu yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıkları kent genelinde tüm hızıyla devam ediyor.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 9'ncusu yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıkları kent genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ilıca Er Meydanı'nı güreş komitesi ile birlikte ziyaret ederek yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve güreş komitesi de eşlik etti. 15 Mayıs Pazar günü yapılacak Ilıca Stadyumu ise tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın bire bir aynısı olarak hazırlandı.

"Kent güreş havasına girdi"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve beraberindeki heyet de, 9'ncu Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür ziyareti de gerçekleştirdi. Manavgat Belediyesi'nin ata sporu olan güreşe büyük bir katkı sağladığını belirten Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, spora ve sporcuya sahip çıkan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen' e teşekkür ederek plaket takdim etti. Ayrıca 73 başpehlivan kol bağlayacağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Edirne Yağlı Güreş Birliği Davul ve Zurna ekibi, çaldıkları Kırkpınar ve İzmir Marşları ile kenti güreş havasına soktu. Kent halkının büyük bir coşkuyla izlediği Davul ve Zurna ekibi, Manavgat Belediyesi'nin güreşçileriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı ve Manavgat Belediyesi Hizmet Binası önünde gösteri yaptı.

"Tarihe ve kültüre sahip çıkıyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yıl 9'ncusu düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ile hem ata sporuna sahip çıktıklarını hem de bölge turizmine katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, "Ülke olarak zor şartlar altında geçirdiğimiz 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşlerimizi yeniden gerçekleştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Manavgat Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Manavgat Belediyesi olarak bu organizasyonu hayata geçirmemizdeki temel amacımız ata sporumuza sahip çıkmak. Ayrıca bölgemizi de en iyi şekilde gelen konuklarımıza ve güreşseverlere tanıtmak. Bu vesile ile 15 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne tüm hemşerilerimizi ve güreş severleri davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım
Akdeniz'in Kırkpınar'ı için geri sayım

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Yağlı Pehlivan Güreşleri, Şükrü Sözen, Manavgat, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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