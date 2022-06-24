Türkiye 'yi, oyunlara 321 sporcu temsil edecek. İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alan ülkeler oldu.

Kaynak: AA

Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları, Ferhat Arıcan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akdeniz Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Busenaz Sürmeneli ile Ferhat Arıcan taşıyacak - Son Dakika

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