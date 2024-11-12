Akhisar Bisikletçileri Başarılarıyla Gururlandırdı - Son Dakika
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Akhisar Bisikletçileri Başarılarıyla Gururlandırdı

Akhisar Bisikletçileri Başarılarıyla Gururlandırdı

Akhisar bisiklet sporcuları, Cumhuriyet Kupası'nda elde ettikleri başarılar için Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti.

12.11.2024 13:07
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Akhisar İlçe Spor Kulübünün başarılı bisiklet sporcuları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti. Oktay, sporcuların elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirtti.

Erzurum'da 26-27 Ekim tarihlerinde yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet kupası yarışmalarında Akhisar'ı başarıyla temsil eden Akhisarlı Bisiklet sporcuları, Bisiklet Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler ile birlikte, Akhisar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı olan Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti.

Erzurum'da 26-27 Ekim tarihlerinde yapılan dağ bisikleti Cumhuriyet Kupası yarışmalarında Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz 1., Miray Akcan 2. ve Meryem Karataş 4. olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bisiklet sporcularının çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza atmalarının hem kendilerini hem de tüm Akhisar'ı gururlandırdığını kaydeden Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Oktay, "Erzurum'da yapılan Dağ Bisikleti Cumhuriyet kupası yarışmalarında sporcularımız Hilal Kaymaz, Miray Akcan, Elif Mira Şahin ve Meryem Karataş'ın başarıları bizleri çok gururlandırdı. Başta sporcu ailelerini, Antrenörünüz Saniye Sezer Gürsesliler'i ve sporcuları tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akhisar Bisikletçileri Başarılarıyla Gururlandırdı - Son Dakika

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