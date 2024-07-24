Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisikletçileri Uşak'ta Başarı Elde Etti

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Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri Uşak'ta düzenlenen 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları'nda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları bugün Uşak'ta tamamlandı.

Yarışlara katılan Akhisar İlçe Spor Kulübünden, U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz Bölge 1'incisi, Meryem Karataş Bölge 2'ncisi, Miray Akcan da Bölge 3'üncüsü olurken, U 12 Erkekler Kategorisinde ise Ş. Kaan Umut Bölge 2'ncisi, Emirhan Gencer de Bölge 3'üncüsü olarak tamamladı. - MANİSA