Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisikletçileri Uşak'ta Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisikletçileri Uşak'ta Başarı Elde Etti

Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Uşak'ta düzenlenen 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları'nda önemli dereceler elde etti. Hilal Kaymaz birinci, Meryem Karataş ikinci ve Miray Akcan üçüncü oldu. Ş. Kaan Umut ikinci, Emirhan Gencer ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.

24.07.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri Uşak'ta düzenlenen 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları'nda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2. Grup Bölgesel Yol Yarışları bugün Uşak'ta tamamlandı.

Yarışlara katılan Akhisar İlçe Spor Kulübünden, U12 Kızlar Kategorisinde Hilal Kaymaz Bölge 1'incisi, Meryem Karataş Bölge 2'ncisi, Miray Akcan da Bölge 3'üncüsü olurken, U 12 Erkekler Kategorisinde ise Ş. Kaan Umut Bölge 2'ncisi, Emirhan Gencer de Bölge 3'üncüsü olarak tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Umut İkinci, Karataş, Akhisar, Kaymaz, Uşak, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisikletçileri Uşak'ta Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 19:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisikletçileri Uşak'ta Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement