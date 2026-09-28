Akhisarlı bisikletçiler Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda derece aldı - Son Dakika
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Akhisarlı bisikletçiler Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda derece aldı

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Akhisarlı bisikletçiler Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası\'nda derece aldı
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Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Çağlak Kalesi mevkiinde düzenlendi. 26-27 Eylül'deki yarışlarda Akhisarlı bisikletçiler derece alırken, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay sporcuları tebrik etti.

Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı XCO-XCC yarışları, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Çağlak Kalesi mevkiinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Akhisarlı bisikletçiler, elde ettikleri derecelerle öne çıktı.

Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı kapsamında Short Track (XCC) yarışları 26 Eylül, Cross Country (XCO) yarışları ise 27 Eylül tarihinde düzenlendi.

Şampiyonanın XCC etabında U11 Kadınlar kategorisinde Elif Koç birinci, Duygu Başar ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz üçüncü oldu. U11 Erkeklerde Deniz Atlas Tekin ikinci, U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz ikinci, U13 Erkeklerde Murad Avcı ikinci, U15 Kadınlarda ise İlknur Buğlem Karataş birinci olarak dereceye girdi.

27 Eylül'de gerçekleştirilen XCO yarışlarında ise U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, Azra Eve Göbet üçüncü oldu. U13 Erkeklerde Murad Avcı, U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz ve U15 Kadınlarda İlknur Buğlem Karataş ikinci sırada yer aldı.

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, şampiyonada dereceye giren Akhisarlı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
GençlikAkhisarTürkiyeManisaSporSon Dakika

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